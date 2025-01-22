騰訊雲、正大零售攜手打造零售數字化新樣板

中評社北京1月22日電／據新華網消息，近日，正大集團旗下零售公司CP AXTRA與騰訊雲共同宣布達成數字化戰略合作，雙方於泰國曼谷舉辦了簽約儀式。CP AXTRA與騰訊雲將基於騰訊雲堅實的技術和豐富的行業數字化經驗，助力正大零售數字化升級，實現經營提效和商業增長。目前，經過雙方共同努力，已取得階段性重要成果——CP AXTRA的主要零售及批發業務系統成功遷至騰訊雲，期間依托騰訊雲容器服務（TKE）自研的原生節點結合Karpenter擴縮容能力，為快速增長的業務打下穩健、高效的數字化“地基”。



CP AXTRA旗下擁有倉儲式超市Makro和連鎖超市Lotus ＇s，總部位於泰國，業務遍及10個國家和地區，在泰國及亞洲地區擁有2600多家門店。此次合作中，騰訊雲搭建中泰聯合團隊，經過兩個月的實地調研，結合多年來助力國內外頭部商超企業數字化升級的經驗，形成了一個務實可行，集彈性、調度和資源利用率提升於一體的綜合解決方案，最終成功完成向騰訊雲的整體搬遷，助力CP AXTRA大幅提升經營效率、優化業務效果。



此外，針對零售流程中的庫存和需求預測、定價和促銷策略分析、補貨計劃制定等實際場景需求，騰訊雲將憑借成熟的大數據解決方案和行業服務經驗，搭建數據匯聚、分析和應用體系，讓數據的分析和流通更智能、更高效。CP AXTRA也將和騰訊雲共同探索人工智能和技術創新。



CP AXTRA與騰訊雲的數字化合作將成為新樣板，為全球零售企業帶來啟示。

