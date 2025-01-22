海軍054B護衛艦有多強？專家解讀

中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，中國人民解放軍海軍054B護衛艦首艦漯河艦，今天（22日）上午在青島某軍港交接入列。



10時許，入列授旗儀式開始，全場高唱中華人民共和國國歌，五星紅旗冉冉升起。儀仗禮兵護衛著八一軍旗、海軍旗，正步行進到主席台前，參加儀式的海軍領導向漯河艦授予八一軍旗、海軍旗，漯河艦升旗手將兩面鮮紅的軍旗鄭重懸掛於艦艇前後甲板。入列授旗儀式在中國人民解放軍軍歌聲中結束。



這次交接入列的中國人民解放軍海軍漯河艦，舷號545，是我國自主研製建造的新一代護衛艦，是海軍轉型發展的重要裝備，排水量約5000噸，各項性能顯著增強，在艦艇隱身技術、作戰指揮系統、火力集成控制等方面取得突破，具備較強的綜合作戰和遂行多樣化軍事任務能力，對提升海軍艦艇編隊整體作戰效能具有重要意義。



海軍、漯河市等軍地有關部門領導，艦艇科研生產單位代表和部隊官兵參加儀式。



一體化主桅杆



信息化水平大幅提升



從海軍054B護衛艦的外形可以看到，它的主桅杆採用了與055型驅逐艦類似的一體化桅杆，這樣的設計有什麼好處？能夠提升艦艇哪方面的性能？來看專家解讀。



軍事專家 曹衛東：護衛艦採用一體化主桅杆主要有兩點好處：



第一點就是，可以大幅降低自己被對方雷達發現的概率，有了更好的隱身性，可以在軍事行動中先敵發現、先敵攻擊，使自己的生存概率更高。



再就是一體化的主桅杆，表示在信息化程度上的綜合集成能力大幅度提升，在使用這些觀通器材的時候，它們之間不會被相互干擾，這些信息化程度是有大幅度提升的，這就是一體化主桅杆主要的優勢。



噸位增加



整體作戰能力提升



此外，海軍054B護衛艦的排水量約5000噸，與海軍054A護衛艦相比，噸位增加了，這對於護衛艦來說意味著什麼？



軍事專家 曹衛東：護衛艦的噸位增加以後，就有可能從過去功能比較單一的護衛艦增加為多用途護衛艦。



因為排水量增加以後，武器裝備的數量可以增加，比如增加防空的導彈、反艦的導彈、反潛的導彈，甚至是對陸攻擊的巡航導彈。作為護衛艦，它的體量增加越多，它所搭載的武器裝備也可以更多，那它的作戰能力就更強。



體量增加以後，還可以改進使用新型的動力裝置，比如改為電力推進以後，可以增加它的靜音性，可以提高它的反潛的功能。或者是全電力復合，可以使它的航程增加。由性能單一的護衛艦，變成了多用途的護衛艦，噸位的增加對護衛艦來說，意味著它整體作戰能力的提升。

