日本將對特定外國對日投資者進行審查

中評社香港1月22日電／日本政府將針對海外企業對日投資設立新的事前審查制度，把可能協助外國政府進行資訊收集的企業歸類為“特定外國投資者”，並強制要求其在投資前提交申報。這一措施被認為針對中國企業。



日經新聞消息，根據現行制度，對安全保障領域至關重要的“核心行業”（如核能、通信等）中上市企業股份的收購，當收購比例達到1%以上時，需要向主管部門進行事前申報並接受審查。如果被判斷對安全保障或公共秩序有影響，當局可以建議或命令停止出資。



如果當收購股份比例低於10%，且滿足“外國投資者不參與董事會”、“不在股東大會上主動提議轉讓或廢除重要業務”等條件時，可以豁免事前申報。這些條件是否滿足主要由企業自行判斷。然而，這種豁免制度被認為在防止資訊外洩方面存在不足。



2021年日本電商樂天集團接受了中國網際網路巨頭騰訊控股子公司3.65%的出資。由於騰訊主張此次出資的目的是“純投資”，不參與經營管理，因此未被列入事前審查的範圍。



2017年中國實施《國家情報法》，要求個人和組織協助國家工作。由於受到該法律的約束，中國企業對作為關鍵基礎設施的通信企業進行投資，引發了美國政府的關注，就此向日本國家安全保障局和財務省詢問《外匯及外國貿易法》的相關處理。



日本財務省計劃最早在今年春季修訂《外匯及外國貿易法》的政令，新增相關規定。將具有向外國政府提供資訊法定義務的企業和個人劃分為“特定外國投資者”。目前，衹有中國被認為具有全面性資訊提供義務的相關法律。



新的規定要求，這些特定外國投資者在收購包括核心行業以外的所有受監管企業的上市股份1%以上時，必須進行事前申報。此外，對特定外國投資者持有50%以上表決權的組織，也將適用同樣的規定。



為防止特定外國投資者實際控制的企業逃避監管，對電力輸送、鐵路等“經濟安全保障推進法”指定的基礎設施企業的投資，不再適用豁免制度。



在中美對立的背景下，全球對出於安全保障考慮的外國企業投資的監管趨勢愈發明顯。美國在2018年通過《外國投資風險審查現代化法案》（FIRRMA），強化了對重要基礎設施等領域的投資審查。



歐盟在2019年制定規則，對半導體等關鍵領域投資的審查，要求成員國共用資訊。歐美之後也強化了相關規定。



日本執政黨的自民黨經濟安全保障推進本部在2024年9月提出建議，要求對可能嚴重威脅國家安全的投資，基於投資者及投資對象的屬性進行限制審查。



在軍民兩用技術普及的背景下，防止企業資訊外洩的重要性愈加突出。然而，日本的對內直接投資餘額在經濟合作與發展組織（OECD）國家中處於最低水準。因此，在確保國家安全的同時，日本必須兼顧吸引有助於經濟增長的海外資金和人才，推動投資促進政策。