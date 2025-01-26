宋偉答中評：特朗普繼承美國的台海模糊戰略

中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉發言（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉日前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”時就美國台海政策問題接受中評社記者採訪。他表示，特朗普的表態繼承了美國一直以來的模糊戰略，儘管他不會真的願意在台海地區發生一場直接的軍事衝突，但是他有可能借助台灣問題向中國進一步極限施壓，採取“切香腸”的方式不斷挑戰中國的底線，中美雙方在台灣問題上的摩擦鬥爭會更加複雜嚴峻。



特朗普在2024年12月9日接受“國家廣播公司新聞網”（NBC News）專訪時，對於主持人提出的會否承諾保衛台灣問題，他回答：“我永遠不會這樣說。”面對主持人進一步追問，特朗普表示，“我永遠不會表態，因為我得進行談判”，並稱“我希望他們不會這樣做（意指所謂‘入侵’台灣）”。



宋偉對此表示，特朗普的表態繼承了美國一直以來的模糊戰略，而這種模糊戰略對美國而言是最有利的。因為美國完全沒有必要明確表態其要採取何種政策——是僅僅給予台灣軍事援助亦或是直接派兵保衛台灣。



“長期以來，在是否保衛台灣這一問題上，美國從來沒有明確過。雖然目前確實在逐步走向清晰。”宋偉說，就在台灣島內，也有將近一半的人認同“美國不一定會真的派兵保台”。美國保持這種模糊戰略，使美國自身不必承擔太多義務和束縛。

