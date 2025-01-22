萬兆光網將帶來哪些變化

中評社北京1月22日電／據經濟日報報導，工業和信息化部日前開展萬兆光網試點工作，提出到2025年底，在有條件、有基礎的城市和地區，聚焦小區、工廠、園區等重點場景，開展萬兆光網試點。



萬兆光網是下一代光網絡的升級演進方向，是新型信息基礎設施的重要組成部分。推進萬兆光網發展，對於拉動有效投資、提升用戶體驗、促進新型信息消費、推進新型工業化、助力經濟社會數字化轉型等方面具有重要支撐作用。



賽迪研究院政策法規研究所所長彭健分析，開展萬兆光網試點工作是提升國際競爭力的有力舉措。在全球數字化轉型浪潮中，推廣萬兆光網可以使我國在網絡通信領域保持領先地位，吸引更多國際企業和人才，促進國際合作交流，提升我國在全球數字經濟中的話語權和影響力。這順應了技術創新和產業升級新趨勢。目前50G－PON超寬光接入等關鍵技術取得顯著進展，為萬兆光網的大規模推廣提供了技術支撐。此外，推廣萬兆光網可以帶動光纖光纜、光模塊、交換機及路由器等產業鏈環節的發展，促進產業協同創新和升級，創造更多經濟價值和就業機會。



近年來，我國建成全球規模最大、技術領先的光網絡基礎設施，實現“縣縣通千兆、村村通寬帶”，10G－PON端口數達2792萬個，千兆光網用戶達2.09億，典型應用案例超過2萬個。當前，雲遊戲、沉浸現實／元宇宙、高精度工業質檢等新業務新應用不斷湧現，對光網絡提出了更大帶寬、更低時延、更高可靠的需求，亟需加快推動千兆光網向萬兆光網演進。



“萬兆光網和千兆光網相比，最直觀的感受在於上行速率大幅提升，可以解決千兆光網上行速率不夠的應用問題。例如，在製造業領域，自動光學檢測設備會多角度連續獲取產品的實時超高清影像，並上傳至後服務器，傳輸速率要求達到7Gbps至8Gbps，千兆光網的上行速率難以支撐。”彭健說。

