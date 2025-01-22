金融管理部門：健全多層次科技金融服務體系

中評社北京1月22日電／據經濟日報報導，推動科技型企業“知產”變“資產”，健全多層次的金融服務體系是關鍵。近日，金融管理部門先後召開2025年工作會議，明確將進一步加大對科技創新的金融支持力度，發揮好結構性貨幣政策工具和宏觀信貸政策的牽引帶動作用，進一步豐富金融產品譜系，拓寬融資渠道，支持企業通過債券、股權等市場融資，深化科創板、創業板、北交所改革等。



運用好貨幣政策工具



如何引導金融資源向科技創新領域傾斜？結構性貨幣政策工具備受市場關注。2024年4月份，中國人民銀行會同有關部門設立了5000億元科技創新和技術改造再貸款，其中，1000億元額度專門用於支持初創期、成長期科技型中小企業首次貸款。



科技創新和技術改造再貸款額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。金融機構根據企業申請，參考行業主管部門提供的備選企業名單和項目清單，按照風險自擔的原則，自主決策是否發放貸款及發放貸款條件。金融機構向人民銀行申請再貸款，人民銀行對貸款台賬進行審核，對於在備選企業名單或項目清單內符合要求的貸款，按照貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。



“設立5000億元科技創新和技術改造再貸款，有效引導金融機構加大對科技型中小企業首貸戶，以及重點領域技術改造和設備更新項目的金融支持力度，截至2024年12月末，銀行營銷對接項目達22000個，已簽訂貸款合同、等待企業隨時提款金額達到8389億元。”中國人民銀行副行長宣昌能於1月14日在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示。



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