凌勝利答中評：台灣於美國的戰略價值在下降

外交學院國際關係研究所副所長、國際安全研究中心主任凌勝利（中評社 海涵攝） 中評社北京1月28日電（記者 海涵）特朗普再度入主白宮對台海局勢影響幾何，受到各界高度關注。外交學院國際關係研究所副所長、國際安全研究中心主任凌勝利不久前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第四屆“雙C論壇：特朗普回歸白宮與中美關係未來四年展望”時分析，從整體上看，台灣於美國的戰略價值呈現下降趨勢。對於特朗普這樣精明現實的人而言，他是否願意為對美國而言戰略價值下降的地方投入更多戰略資源，我們抱有很大懷疑。



凌勝利說，我們要思考的是，台灣對於中國是什麼戰略價值？對於美國又是什麼戰略價值？他指出，對於中國而言，台灣是中華人民共和國的神聖領土不可分割的一部分，是中國核心利益中的核心。我們可以不惜一切代價去維護國家的領土主權完整，中國政府也多次反復向美方重申了這一嚴肅立場。



台灣於美國而言是怎樣的價值？凌勝利分析，隨著中國大陸軍事實力增長以及中美軍事實力對比的變化，台灣在地緣上遏制中國大陸的軍事價值已經在很大程度上下降了，其對於中國的島鏈封鎖作用基本不復存在。從整體上看，台灣於美國的戰略價值呈現下降趨勢。對於特朗普這樣精明現實的人而言，他是否願意為對美國而言戰略價值下降的地方投入更多戰略資源，我們抱有很大懷疑。如此前對於拜登政府對於台積電的補貼，特朗普明確表示反對，實際上已經體現了特朗普對於美台關係的交易主義態度。而且特朗普還標榜自己是和平主義者，從未發動過戰爭，反映其更多關注經濟問題。

