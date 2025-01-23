林天良答中評：恢復閩滬赴台團游利好台灣

全國台企聯常務副會長、旺旺集團駐北京辦事處首席代表林天良（圖片由受訪者提供） 中評社北京1月23日電（記者 海涵）旺旺集團21日晚在京舉辦2025蛇年新春兩岸媒體聯誼會。期間，全國台企聯常務副會長、旺旺集團駐北京辦事處首席代表林天良接受中評社記者採訪時表示，大陸恢復福建、上海居民赴台團隊游於台灣而言是利多，相信台灣沒有拒絕的理由。



林天良表示，兩岸關係越不好的時候，就越需要擴大民間交流合作。兩岸民間交流可以從旅遊、學生交換等做起。



談及兩岸旅遊，林天良說，大陸已經率先釋放出善意，宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游。“希望台灣民進黨當局能夠解除大陸團游的一些禁令。”林天良指出，大陸恢復福建、上海居民赴台團隊游對台灣的酒店、餐飲、交通運輸等旅遊相關行業都有很大幫助，於台灣而言是利多，相當於大陸釋放紅利給台灣，近期台灣的股市就已經充分反映了這一政策的反響，“相信台灣沒有拒絕的理由。”



林天良說，過去一年，大陸開放福建居民赴金門、馬祖旅遊，已經跨出了第一步。近日大陸又宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游，這也是先行先試的一步。福建上海兩地人口加起來將近5000萬，會對台灣旅遊相關行業帶來很大幫助。他分析，近年來，台灣雖然在高科技產業方面成長很快，但在服務業方面則比較艱困。台灣從事服務等相關行業的多為中低收入群體，他們很期盼台灣旅遊市場的復甦。大陸恢復福建、上海居民赴台團隊游對台灣是很大的利好，尤其是為台灣中低收入的民眾帶來很大幫助。

