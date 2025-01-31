中評編譯：特朗普會是一位偉大的總統嗎？

中評社香港1月31日電（記者 郭至君編譯）《國家利益》雜誌編輯、大西洋理事會歐亞中心的非常駐資深研究員Jacob Heilbrunn日前在《國家利益》官網上刊文，討論特朗普第二任期對美國內政外交帶來的影響。作者認為，特朗普很多願景會受掣肘，且很多說法都空洞、不切實際。文章編譯如下：



特朗普會是一位偉大的總統嗎？這是John F. Harris在Politico上提出的問題，與其說是為特朗普背書，不如說他是不折不扣的“當代最偉大的人物”。特朗普主宰美國政治已超過十年，而拜登政府看起來越來越像一個過渡期，因為特朗普已經恢復了權力，拜登和他的團隊可能會對特朗普在美國國會大樓發表就職演說時一連串的吹噓和承諾苦笑，但很明顯，特朗普決心要掃除舊政權，用他的新統治取而代之。



民主黨在拜登政府期間退守技術官僚政策，與此不同的是，特朗普對“黃金時代”有著全面的願景。新的門羅主義、提高關稅、能源獨立、封鎖邊境、結束多元共融理念（DEI）……他宣稱，“沒有什麼能阻止我們。”



CNN的Scott Jennings 指出，特朗普正處於“權力的頂點”。這種權力的一個象徵不僅僅是他在國會大廳時身旁圍繞著億萬富翁的高科技巨頭，還有他將共和黨州長和其他保守派有價值的人降級到解放大廳觀看就職典禮直播，衹有在發表就職演說之後，特朗普才屈尊向這些共和黨中堅分子致辭，他們不得不耐心地站在一旁，看著他開始冗長而乏味地譴責他的眾多敵人，從頭號反對特朗普的共和黨人Liz Cheney到共和黨籍眾議院議員Adam Kinzinger，再到前任美國參謀長聯席會議主席Mark Milley——他的肖像上周才揭幕，但很快就被白宮下令從五角大廈的走廊上移走，放到不知道哪個角落。

