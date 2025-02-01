丁仁方：2025兩岸關係發展三大觀察方向

台灣昆山科技大學副校長丁仁方在會上發言（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港2月1日電（記者 林艷）台灣昆山科技大學副校長丁仁方前不久參加第十屆兩岸智庫學術論壇並發表論文觀點指出，展望2025年兩岸關係發展，有三個主要的觀察方向：一是“再兩極化”的政黨競爭形勢，二是賴清德兩岸團隊及路線調整，三是美國新政府的對中策略。



丁仁方認為，就政黨競爭形勢來看，民眾黨自2019年成立之後，因為柯文哲獨特的個人魅力及聲望，使得原本政治兩極化的趨勢，趨向“不對稱的三極”，雖然藍綠選民更趨於對立，但在2017年後大幅增加的中間選民，多轉變成民眾黨主要的支持群體。在柯文哲人設及形象崩解後，再加上可能的重罪起訴，民眾黨面臨崩解重組的危機。2025年台灣政黨趨於“再兩極化”的概率頗大，民眾黨可能逐漸萎縮，其支持者也可能分向藍綠兩方移動。這種政黨“再兩極化”的形勢對台灣的政治發展將造成很大的衝擊。



丁仁方也談及對於賴清德兩岸團隊及路線調整的觀察。他認為，賴清德當局剛組成時，其“國安團隊”大量沿用原本蔡英文的人馬，以致於外界多以“蔡規賴隨”視之，從5·20就職講話內容來看，賴清德的兩岸路線完全跳脫蔡英文的穩健路線，通篇講話展現出賴清德對台獨理念的執拗堅持。這個“新兩國論”或是“台獨宣言”，顯然都並非出自原本蔡英文團隊的建議，賴清德有另外咨詢的對象。之後，賴清德再多次在不同場合，提出一些不同於蔡英文的兩岸論述，包括對聯合國2758號決議的質疑，以及“中華民國祖國論”的論述，在在都反映賴清德兩岸幕僚群自成一格。目前這些幕僚群並不在正式“國安團隊”的職位上，可能在2025年初賴清德會大量更換原本承繼自蔡英文的“國安團隊”，讓自己的兩岸幕僚處浮出台面。



在更換“國安團隊”的同時，賴清德是否會再次修正其兩岸路線？丁仁方認為，以目前看來可能性仍然相當高。如果以賴清德過去對兩岸議題的論述內容來看，最大的可能是從2025年開始大力推動“國家正常化”相關作為，包括透過“釋憲”的方式確立“兩國互不隸屬”，推動非邦交國家代表處正名，推動加入國際政府組織，特別是聯合國等等。

