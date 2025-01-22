港股跌1.63%　收市報19778點

中評社香港1月22日電／港股連升6個交易日後下挫近2%，再失2萬點關口，恒指下午一度跌逾370點，低見19733點，收市報19778點，跌327點，跌幅1.63%，成交額約1353億元。



香港電台報導，科技指數跌2.4%，報4581點，除比亞迪電子及中芯國際外，全部科指成份股下跌，嗶哩嗶哩跌逾6%，表現最差。ATMXJ跌1%至4%，京東集團表現較差。



新東方公布業績後，急跌逾24%，被多間大行下調目標價，旗下東方甄選跌逾2%。 金融股滙控及渣打逆市靠穩。內需、汽車股及中資金融股都普遍向下。