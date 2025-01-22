中評社北京1月22日電／據人民網報導，歲序更替，廣西進入一年一度的“兩會時間”。



盤點過去一年，廣西面對多重挑戰，加快建設“一區兩地一園一通道”，推動經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展邁出新的堅實步伐——



2024年，廣西外貿進出口總額增長8.3%，對東盟進出口增長16.5%；高速公路里程突破1萬公里，全面實現市市通高鐵；全區招商引資新簽約項目2433個，落地項目完成投資3185億元；脫貧地區人均可支配收入增長7.6%、增速居中西部省份前列；食糖產量連續33個榨季排全國第一，水果產量連續7年排全國第一……



萬里征程風正勁，千鈞重任再揚帆。2025年是“十四五”規劃收官之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，廣西如何推動經濟持續回升向好？在廣西兩會現場，“實幹”是高頻詞，“創新”是強信號。



向海“要發展” 對外開放大膽幹



2025年新年伊始，西部陸海新通道骨幹工程平陸運河建設持續火熱：截至1月12日，累計完成投資476億元，占總投資的66%；開挖土石方2.7億立方米，占工程總量的85%。



世界級運河雄姿初現，令一座位於出海口的小鎮看到了千載難逢的發展機遇。



亮相“代表通道”時，自治區人大代表、欽州市欽南區龍門港鎮鎮長黃可明算了一筆民生賬：“去年我們新建了一家海產品加工廠，增加了4個村委的集體經濟收入，帶動了一批當地群眾就業。”



平陸運河一頭連著百姓切身利益，一頭連著廣西發展大局——西南地區貨物經此出海，航程可縮短560公里，運輸時間和物流成本大幅降低。“運河經濟帶的建設和現代物流體系的形成，將帶動沿線資源優勢加速轉化為經濟發展勝勢。”自治區人大代表、平陸運河集團總經理楊斌信心滿滿。