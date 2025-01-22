中評社北京1月22日電／據人民網報導，據證監會消息，為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制，提高權益投資比重”的重要決策部署，近日，經中央金融委員會審議同意，中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》（以下簡稱《方案》）。



《方案》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持黨對資本市場工作的全面領導，堅持目標導向、問題導向，加強頂層設計、形成工作合力，既立足當下、更著眼長遠，重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。



主要舉措包括：



一是提升商業保險資金A股投資比例與穩定性。在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股（含權益類基金）投資規模和實際比例。對國有保險公司經營績效全面實行三年以上的長周期考核，淨資產收益率當年度考核權重不高於30%，三年到五年周期指標權重不低於60%。抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模。



二是優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制。穩步提升全國社會保障基金股票類資產投資比例，推動有條件地區進一步擴大基本養老保險基金委托投資規模。細化明確全國社會保障基金五年以上、基本養老保險基金投資運營三年以上長周期業績考核機制，支持全國社會保障基金理事會充分發揮專業投資優勢。



三是提高企（職）業年金基金市場化投資運作水平。加快出台企（職）業年金基金三年以上長周期業績考核指導意見。逐步擴大企業年金覆蓋範圍。支持具備條件的用人單位探索放開企業年金個人投資選擇。鼓勵企業年金基金管理人開展差異化投資。



四是提高權益類基金的規模和占比。強化分類監管評價約束，優化產品註冊機制，引導督促公募基金管理人穩步提高權益類基金的規模和占比。牢固樹立投資者為本的發展理念，建立基金管理人、基金經理與投資者的利益綁定機制，提升投資者獲得感。推動私募證券投資基金運作規則落地，依法拓展私募證券投資基金產品類型和投資策略。