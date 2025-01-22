民政部等規範精神衛生福利機構服務

中評社北京1月22日電／據新華社報導，民政部、國家衛生健康委近日出台《精神衛生福利機構管理辦法》，進一步規範精神衛生福利機構服務。辦法將自2025年3月1日起施行。



記者22日從民政部2025年第一季度例行新聞發布會上獲悉，目前全國共有精神衛生福利機構141家，床位約7.4萬張，在院患者6萬多人。機構收治的對象主要是民政部門負責供養、救助的特困人員中的精神障礙患者。



辦法對精神衛生福利機構的服務對象範圍進行了細化，主要有3類：一是法定收治對象。收治照料特困人員中的精神障礙患者是精神衛生福利機構應當履行的法定職責。二是優先收治對象。在法定收治對象應收盡收的前提下，優先收治流浪乞討、最低生活保障等社會救助對象中的精神障礙患者等。三是可以收治對象。有條件的機構可以收治其他社會患者。



據介紹，精神衛生福利機構主要提供生活照料、康復、醫療等服務。在生活照料方面，為精神障礙患者提供飲食、起居、清潔、衛生等服務，並開展文體娛樂活動；在康復服務方面，根據患者意願和能力情況，開展生活技能訓練、社會適應能力訓練、職業康復等院內康復服務；在醫療服務方面，精神衛生福利機構必須具備診療能力，取得《醫療機構執業許可證》，依照法律法規、診斷標準和治療規範，為精神障礙患者提供醫療服務。



此外，針對精神衛生福利機構人手短缺等現實問題，辦法明確要求，縣級以上民政部門應當會同相關部門，協調落實精神衛生福利機構人才培養、隊伍建設等相關政策和保障措施，使精神衛生福利機構與其他醫療機構享有同等的業務交流、培訓教育等機會。同時給予符合條件的機構用人自主權，並對機構中從事康復、醫療、護理、社會工作、管理等工作人員，按照國家有關規定確定崗位工資、津貼補貼及福利待遇。