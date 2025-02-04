林漢威答中評：需在三方面推動軟件產業發展

香港軟件行業協會副會長兼秘書長林漢威 中評社香港2月4日電（記者 段曉魯）現屆香港特區政府十分重視創新科技產業發展，致力完善香港的創科生態圈，而這些都離不開香港軟件行業的發展。香港軟件行業協會副會長兼秘書長林漢威接受中評社記者採訪，他表示，特區政府需在三個方面推動本港軟件產業發展，進而提升香港在全球軟件行業的競爭力。



林漢威說，特區政府在推動香港軟件產業的發展方面，可以實施以下具體措施以支持行業的增長和創新。首先，在資金支持方面，政府可以增加對創新科技基金的投入，為初創企業和中小企業提供研發補助，推出低息貸款計劃，特別是面向軟件開發企業的微型貸款。同時，設立投資配對基金，為符合條件的初創企業提供與私人投資者相匹配的資金。



林漢威表示，在人才培訓與發展計劃方面，政府可以與高等教育機構和專業培訓機構合作，開設針對軟件開發的專業技能提升課程。此外，建立實習交流計劃，鼓勵本地大學生和專業人士參與國際知名科技公司或大灣區企業的實習項目。



林漢威亦表示，在政策與法規優化方面，政府可以對於創新項目的審批設立快速通道，簡化申請和審批流程。對於符合條件的軟件研發企業，提供企業所得稅減免或延遲徵收的稅收優惠措施。最後，在促進跨界合作平台方面，政府可以建立創新交流中心，作為企業、學術界和政府部門之間的橋樑。同時，推出合作研究計劃，鼓勵本地企業與大學和研究機構共同申請聯合研究項目。



林漢威稱，通過這些措施，特區政府將為香港軟件產業的持續增長和創新提供強有力的支持，進而提升香港在全球軟件行業的競爭力。

