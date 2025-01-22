美國兩黨之爭不斷加劇　社會撕裂恐將加深

中評社北京1月22日電／據央視新聞報導，美國總統特朗普1月20日就職當天簽署一系列行政令，廢除了前任拜登政府的近80項政策，同時頒布了加強油氣開採、限制非法移民等一系列新政。分析人士認為，特朗普的施政規劃輪廓逐漸清晰，但在實施過程中可能面臨諸多困難和法律阻礙。



針對特朗普重點關注的非法移民和邊境安全政策，美國布魯金斯學會高級研究員韋斯特認為，由於遣返非法移民在多個方面有操作難度，執行時可能困難重重。此外，相關政策將遭到民主黨主政的州和城市的抵制而無法實施，而過於嚴厲的移民政策也可能對美國建築業和農業等勞動力短缺行業造成長期影響。在能源轉型方面，除再次退出《巴黎協定》和加強石油、天然氣等傳統能源開採，特朗普還計劃大幅削減能源行業監管，並將撤銷電動汽車優惠政策。據美媒報導，該政策已引發環保組織強烈反對。分析人士指出，此舉背離時代潮流，恐怕只會讓美國離“再次偉大”更加遙遠。



20日，特朗普簽署了一項赦免約1500名“國會山騷亂”暴力分子的行政令。其前任拜登同日在卸任前一刻宣布“預防性”赦免“國會山騷亂”眾議院特別調查委員會成員等多人，以防止特朗普政府上台後對他們進行報復。《紐約時報》稱之為“赦免決鬥”，認為兩份赦免令“正式確定了兩黨在‘國會山騷亂’事件上的分歧甚至決裂”。



此外，分析還認為，兩黨之間的激烈爭鬥使美國社會和民意的分裂不斷加深。在就職典禮開始前，數千名示威者在華盛頓街頭抗議特朗普在氣候、移民等問題上的立場。幾乎同時，特朗普的支持者聚集在華盛頓特區第一資本體育館觀看就職典禮直播，現場氣氛熱烈。



益普索公共事務公司發布的最新民調結果顯示，約有51%的受訪者表示對特朗普第二任期感到擔憂或悲觀，另有47%的受訪者表示興奮或樂觀。圍繞特朗普的經濟、移民等政策能否取得成效，美國民眾也表現出較大分歧。美媒普遍擔心，特朗普重返白宮恐導致美國政治極化加劇、社會撕裂加深。