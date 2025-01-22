“科健口腔”活動助力職場人群提升口腔健康

中評社北京1月22日電／據新華社報導，近日，由中國牙病防治基金會發起的“科健口腔”活動先後落地深圳比亞迪集團和重慶長安汽車股份有限公司，助力兩家企業員工提升口腔健康水平。



在科赴中國的支持下，中國牙病防治基金會於近期成立“科健口腔”公益專項基金，用於開展各項口腔健康公益活動，提升社會大眾的口腔素養、倡導科學的口腔健康行為。



本次“科健口腔”進企業活動，通過在企業單位設置“口腔健康角”，免費提供李施德林漱口水、牙線、間隙刷等口腔清潔護理用具，為企業員工營造提升口腔健康的支持性環境。同時，活動組織專家開展口腔健康講座，提升職場人群的口腔健康意識，引導形成健康的口腔行為習慣和生活方式，並進一步影響員工的家庭成員。



深圳比亞迪集團是“科健口腔”活動落地的首家企業。中國牙病防治基金會常務副秘書長馬莉莉和深圳市慢病中心老年健康管理科徐健主任出席首場活動，在現場指導企業布置“口腔健康角”、開展健康宣教，解答大家在日常生活中的口腔健康問題。



在重慶長安汽車股份有限公司的活動上，重慶市疾控中心慢病所所長丁賢彬、重慶醫科大學附屬口腔醫院綜合科主任周智、重慶市渝北區衛生健康委副主任鄭菲等多位領導參加了現場活動，為長安汽車近200名員工開展了第一場健康科普課。



使用漱口水實現更加全面的口腔清潔護理，對於維護口腔健康、預防和降低口腔疾病風險非常重要。在2023年多家權威機構聯合發布的《全面口腔護理聯合提示》中，刷牙、使用牙線、漱口被定義為全面口腔護理的三個必要環節。中國牙病防治基金會於2024年發布的《用好漱口水，促進口腔健康》專家共識，也進一步強調了每日使用漱口水對於全面清潔口腔的重要性。

