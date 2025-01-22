特朗普重返白宮　多項政策受質疑

中評社北京1月22日電／據新華社報導，美國東部時間20日中午，特朗普在國會大廈圓形大廳宣誓就任美國第47任總統，時隔四年後開啟第二任期。分析人士認為，特朗普當天的就職演講以及發布的新政策具有“美國優先”特點和單邊主義色彩。圍繞就職典禮的一系列事件再次凸顯美國政治極化，特朗普上台後美國社會撕裂恐將進一步加深。



“美國優先”變本加厲



特朗普在第一任期的就職演講中就曾強調“美國優先”，8年後的就職演講延續了這一基調，但一些主張和表述更為激進。



在移民問題上，特朗普宣布南部邊境將進入國家緊急狀態，並表示要派遣軍隊抵禦所謂非法移民“災難性入侵”。在貿易問題上，他強調將通過對外國加征關稅讓美國公民更加富裕。他還聲稱將把墨西哥灣改名為“美國灣”，把位於阿拉斯加州的北美最高峰名稱由2015年奧巴馬政府改定的來自原住民語言的“迪納利”峰改回“麥金利”峰。此外，他還主張“收回”巴拿馬運河，甚至表示將擴張美國領土。



美國彼得森國際經濟研究所高級研究員加裡·赫夫鮑爾對新華社記者說，特朗普在移民、經濟等方面的“美國優先”政策表現尤為強勢。雖然將“迪納利”峰改為“麥金利”峰更多是象徵性舉措，但也體現了他的政策方向。美國第25任總統威廉·麥金利（1897年至1901年在任）因徵收關稅而聞名，特朗普在演講中還特別提到麥金利通過關稅使美國“變得非常富裕”。



在就職後的數小時內，特朗普簽署了一系列行政令，其中包括美國將再次退出旨在應對氣候變化的《巴黎協定》、退出世界衛生組織等。分析人士認為，這些舉措表明特朗普進一步將注意力投向國內，更多強調美國利益優先，其政策的單邊主義、霸權主義色彩更加濃厚。



多項政策廣受質疑



就職當天，特朗普簽署一系列行政令，廢除了前任拜登政府的近80項政策，同時頒布了加強油氣開採、限制非法移民等一系列新政。分析人士認為，特朗普的施政規劃輪廓逐漸清晰，但在實施過程中可能面臨諸多困難和法律阻礙。