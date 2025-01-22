首單黑土區侵蝕溝治理新增耕地指標成功交易

中評社北京1月22日電／據人民網報導，“去年我們村修了4條侵蝕溝，汛期周邊的耕地一點兒也沒受影響，糧食產量較以前增加了，老百姓的腰包也更鼓了。”遼寧撫順縣海浪鄉轉山村黨總支書記許洪文高興地說。



轉山村侵蝕溝治理的意義遠不止於此。1月10日，全國首單黑土區侵蝕溝治理工程新增耕地指標交易在遼寧撫順市簽約，交易內容為撫順縣海浪鄉楊木村、轉山村5條侵蝕溝治理新增耕地16.7畝，交易額167萬元。



“交易標誌著黑土區侵蝕溝治理工程新增耕地納入耕地占補平衡交易實現零的突破，開辟了侵蝕溝治理投入循環機制新路徑，成為水利部加快侵蝕溝治理，保護黑土地這一‘耕地中的大熊貓’的一項創新舉措。”水利部水土保持司生態建設處處長馮偉說。



放眼東北地區，水利部專項調查成果顯示，東北黑土區侵蝕溝總數量為66.67萬條，近九成屬於發展型侵蝕溝。黑土區侵蝕溝主要分布在耕地上，耕地面積雖然僅占東北黑土區總面積的三成，但集中了近3／4的侵蝕溝，侵蝕溝直接占毀耕地面積達417.72萬畝。



聚焦撫順縣，作為東北黑土區典型縣之一，侵蝕溝數量為867條。2024年，水利部安排撫順縣增發國債資金9972萬元，治理侵蝕溝295條，覆蓋全縣8個鄉鎮60餘個村屯。



“在侵蝕溝治理過程中，我們堅持生態治溝理念。”撫順縣水務局局長馬龍江介紹，通過“生態治理、綜合施治、溝坡兼治、多治並存、柔治為先”治理模式，將工程措施與非工程措施相結合。



根據侵蝕溝的地形、地貌、土壤情況、土層厚度、水源涵養情況、區域水資源情況、水流匯積走向、豐水期侵蝕程度、侵蝕溝發育具體狀況和發育趨勢，一區一案、一溝一策，採取柳編護溝、槐樹樁消力坎、土石籠袋、秸秆填埋等保護和修復措施，在控制溝道發育擴展蠶食耕地同時，還產生一定數量的新增耕地。



通過對部分溝段涉及的灘塗、空閑地和裸地等未利用地進行系統治理，治理的295條侵蝕溝新增耕地約390畝，這為新增耕地指標交易打下了堅實基礎。