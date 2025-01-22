美國“退群”遭反對　單邊主義不得人心

中評社北京1月22日電／據新華社報導，美國總統特朗普20日簽署行政令，宣布美國退出世界衛生組織，並將再次退出旨在應對氣候變化的《巴黎協定》。美國的“退群”決定在國際上引發巨大爭議，多國官員和專家表示這些決定是單邊主義做法，將對人類公共衛生和全球應對氣候變化的努力產生負面影響，但美國的一意孤行改變不了全球綠色發展和國際合作的大勢。



“退群”遭反對



針對特朗普的“退群”決定，聯合國秘書長副發言人法爾漢·哈克20日接受新華社記者提問時表示，世衛組織的工作至關重要，值得所有成員國支持。同一天，聯合國秘書長發言人辦公室發表聲明表示，《巴黎協定》為各國應對氣候變化提供了“有意義且靈活的行動框架”，集體努力已初見成效，但仍需“一起走得更遠、更快”。



世衛組織21日對特朗普宣布美國退出該組織表示遺憾，希望美國重新考慮，並期待通過建設性對話來維護與美國之間的夥伴關係。歐盟委員會對這一宣布表示“擔憂”，並警告稱這可能會破壞對未來流行病的應對。



美國喬治敦大學全球公共衛生專家勞倫斯·戈斯廷在社交媒體平台X發文說，特朗普宣布美國退出世衛組織是“一次災難性決定”，對美國的衛生安全和創新優勢造成嚴重傷害。他認為特朗普此次在未經國會批准的情況下退出聯合國機構，可能會面臨法律上的挑戰。



對於美國退出《巴黎協定》，德國副總理哈貝克21日表示，這無疑向國際社會發出了“致命信號”。“評判這一代政治人物的一個重要標尺就是他們是否為遏制全球變暖傾盡全力，若未能採取果斷行動，那麼最終將導致歷史性的失敗。”



德國衛生部長卡爾·勞特巴赫對特朗普退出世衛組織表示強烈批評，認為此舉將對國際社會在應對全球衛生危機方面的努力造成重大打擊。



克羅地亞政治分析人士羅伯特·弗蘭克在接受新華社記者採訪時表示，今後美國可能還會退出更多的國際組織和國際協調機制，這意味著在特朗普執政下的美國將會越來越趨於推行單邊主義政策。這無疑會對全世界應對氣候變化、公共衛生挑戰等努力造成重大負面影響，最終美國也將會自食其果。因為在當今世界，沒有一個國家能夠獨善其身，應對全球性挑戰，必須進行國際合作。