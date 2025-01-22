中評社北京1月22日電／據人民網報導，記者從水利部黃河水利委員會獲悉：2024年，黃河水沙調控取得新突破，實施3次汛期調水調沙和上中游重點水庫聯合排沙，累計排沙5.77億噸。有效應對20場區域性強降雨和27條河流55次超警超保洪水過程，精準實施應急抗旱保灌調度，有效應對流域局部嚴重旱情。2024年，黃河保護法施行有能有效，依法治河管河格局不斷完善，流域治理管理效能顯著提升，水資源節約集約利用水平持續提升，河湖庫生態環境持續改善。黃河實現連續25年不斷流，東居延海實現連續20年不幹涸。