2025，經濟大省如何挑大梁？

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，經濟大省是國家經濟發展的“頂梁柱”。中央經濟工作會議在部署2025年經濟工作時提出“支持經濟大省挑大梁”。



1月中下旬以來，各地密集進入“地方兩會”時間，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川等經濟大省的政府工作報告陸續出爐。2025年，繼續勇挑經濟大梁，這些經濟大省如何定目標、出實招？



GDP增速在5%至5.5%區間



中央經濟工作會議提出，今年要保持經濟穩定增長。經濟大省是經濟穩定增長的重要支撐，他們的“新目標”，折射了中國經濟增長的信心和動力。



國家統計局17日公布數據顯示，2024年全年經濟增長5%，經濟社會發展主要目標任務順利完成。



從經濟大省2025年經濟增長預期目標看，GDP增速普遍設定在5%至5.5%區間。其中，廣東為5%左右，江蘇、山東為5%以上，與去年全國經濟增速持平；浙江、河南為5.5%左右，四川為5.5%以上，比去年全國經濟增速略有提升。



在消費零售方面，社會消費品零售總額增長目標普遍在5%至6%區間，其中河南最高為6%左右。



此外，上述各省均提出“居民人均可支配收入增長與經濟增長同步”的目標。



“擴大內需”各地出“實招”



中央經濟工作會議把“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”放在了今年九大重點任務首位。