新標準來了，對電動自行車行業影響幾何？

中評社北京1月22日電／據新華社報導，電動自行車新版標準來了。由工業和信息化部、市場監管總局會同公安部、應急管理部、國家消防救援局組織修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》於2024年12月31日發布。新標準將於2025年9月1日正式實施，此後所有新生產的電動自行車都必須符合新標準要求。



據國家統計局統計，2023年包括電動自行車在內的助動車製造行業規模以上企業738家，年產量4228萬輛，近5年產量年均增速達11.8%。在新標準正式實施前的這8個月過渡期，電動自行車生產銷售企業怎樣做好準備？新標準的發布實施，對行業格局有何影響？



新標準對生產企業提出新要求



我國是電動自行車生產、消費大國，隨著規模擴大，行業也暴露出一些問題。據國家消防救援局通報，2023年電動自行車引發的火災由2021年的1.8萬起增加到2.5萬起。因違規篡改技術指標誘發的交通安全事故頻發，個別企業缺乏研發投入，甚至為降低生產成本使用劣質原材料。



工信部消費品工業司表示，修訂《電動自行車安全技術規範》旨在提升電動自行車產品本質安全水平，促進行業規範化發展，切實保護人民群眾生命財產安全。



記者梳理發現，為降低火災事故隱患和危害，新標準強化非金屬材料防火阻燃要求，明確電動自行車使用塑料的總質量不應超過整車質量的5.5%。為減少交通事故風險，新標準縮短了刹車距離，完善了蓄電池、控制器、限速器等防篡改要求，落實互認協同及“一車一池一充一碼”。此外，還加嚴電動機額定功率測試方法，有助於杜絕非法篡改為電動自行車提速的行為。

