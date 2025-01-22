中評社北京1月22日電／據人民日報報導，2024年12月15日，北京地鐵3號線一期（東四十條—東壩北）、12號線（四季青橋—東壩北）、昌平線南延一期剩餘段（西土城—薊門橋）及昌平線南延朱房北站3條（段）城市軌道交通新線開通試運營，新增運營里程約43公里，至此，北京城市軌道交通運營總里程達到879公里，位居全國首位。



新線開通後將補充北京中心城區東西向軌道交通廊道，同時也為馬甸、安貞、東壩等成熟居住區增添了更便利的公共交通選擇，對於完善軌道交通網絡、緩解中心城區交通壓力、服務沿線重點功能區建設具有重要意義。



近年來，北京的城市軌道建設取得積極成效，城市綜合交通網絡加快形成，市民出行服務供給更加多元化，這也是我國城市軌道交通發展的一個縮影。記者從交通運輸部獲悉，2024年，全國新增城市軌道交通運營線路18條，新增運營區段27段，新增運營里程748公里。



數據顯示，截至2024年年底，全國共有54個城市開通運營城市軌道交通線路325條，運營里程10945.6公里，車站6324座。其中，43個城市開通運營地鐵、輕軌線路267條，運營里程9477.6公里；16個城市開通運營單軌、磁浮、市域快速軌道交通線路25條，運營里程970.7公里；18個城市開通運營有軌電車、自動導向軌道線路33條，運營里程497.3公里。



城市軌道交通如同城市的血脈，蜿蜒穿梭於城市的地下與地上，為城市的發展注入源源不斷的活力，也讓民眾的生活更加便捷高效，為經濟社會發展注入強勁動能。



事實上，城市軌道交通的發展，不光體現在線路的延伸上，更體現在服務的升級上。如今的列車車廂內環境舒適宜人，寬敞明亮的空間、柔軟舒適的座椅，為乘客提供了良好的出行體驗。在人性化服務方面，各地也亮點頻出。北京的地鐵列車專門設置了輪椅空位，並配備安全帶，車站還備有輪椅渡板，方便坐輪椅的乘客進出。廈門的地鐵列車設置了無障礙車廂，貼心的卡扣設計讓輪椅固定更安全，使用說明清晰明了，為特殊群體出行提供了便利。



城市軌道交通的蓬勃發展，對城市的影響深遠而持久。它有效緩解了城市交通擁堵，讓城市的 “脈搏” 更加順暢。同時，也帶動了沿線經濟的繁榮，一個個商圈在軌道沿線崛起。



自2017年國內首條自主研發的全自動運行線路北京地鐵燕房線運營以來，國內已有21個城市開通運營全自動運行線路50條，運營里程約1480公里。全自動運行系統在提高系統運行可靠性、提升運營服務水平等方面發揮了重要作用。