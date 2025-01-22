春運客流進入節前高峰期　貼心服務溫暖返途

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，記者從交通運輸部獲悉，2025年1月22日（春運第9日，農曆臘月廿三），春運客流進入節前高峰期，全社會跨區域人員流動量預計23295萬人次，其中，鐵路客運量1340萬人次，計劃加開旅客列車1346列；公路人員流動量21656萬人次（高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量18266萬人次、公路營業性客運量3390萬人次）；水路客運量70萬人次，民航客運量229萬人次。



2025年1月21日（春運第8天，農曆臘月二十二），全社會跨區域人員流動量23054.1萬人次，環比增長3.6%，比2024年同期增長15.2%。



記者從國鐵集團獲悉，1月21日，全國鐵路發送旅客1312.3萬人次，運輸安全平穩有序。截至1月22日9時，鐵路12306已累計發售春運期間車票2.57億張，系統運行安全穩定，多個方向仍有餘票。



據瞭解，1月22日至27日節前客流高峰期，鄭州、濟南、邯鄲、呼和浩特、沈陽、太原、遼寧朝陽至北京，南京、徐州、武漢、溫州、合肥、鄭州、連雲港至上海，湛江、南寧、衡陽、汕頭、長沙、武漢、貴陽至廣州，汕頭、武漢至深圳，十堰、恩施至武漢，溫州至杭州，大理至昆明，沈陽至大連，青島至濟南，運城至太原，合肥至杭州，長春至延邊等區間仍有餘票。



春運以來，各地鐵路部門積極應對節前客流高峰，實時監測分析預售票和候補購票數據，千方百計挖掘運輸潛力，及時在具備條件的熱門方向和時段加大運力投放，增開臨時旅客列車、夜間高鐵，全國鐵路日均開行夜間高鐵近800列，努力為旅客提供更加美好的出行體驗。