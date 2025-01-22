與騎手談算法　專家提議從真實情景完善服務

中評社北京1月22日電／據新華社報導，1月10日，美團在上海召開2025年首場配送算法議題交流懇談會，就近期開展的“防疲勞”機制等算法改進，邀請社會各界人士到場，與騎手代表們一起參與討論，探討建設更科學、平衡各方訴求的算法機制。騎手代表表示，持續高強度不可取，“防疲勞”機制有助於保障騎手安全。專家則建議，優化平台配送算法，應兼顧騎手的收入訴求，同時從騎手真實的工作生活情境著眼，完善權益保障政策制度和城市公共服務，優化騎手身邊的“生活算法”。



騎手稱熟練後“熬時間”意義不大，但經濟壓力是多跑單重要原因



據悉，2024年12月30日，美團在全國主要城市範圍啟動騎手“防疲勞”機制，騎手一天內跑單超過8小時會收到提醒，此後每隔一小時提醒一次，跑單12小時將強制下線。數據顯示，該機制全國上線首日，約18%騎手觸發了8小時彈窗提醒，0.36%騎手觸發強制下線休息機制，數據與華東四省市試點情況基本持平。



“據我的觀察，‘防疲勞’機制對我們站點90%以上騎手沒有影響。”騎手朱顔軍表示，騎手只要具備一定經驗，在合理工作時間內都能拿到目標收入，因此單純“熬時間”意義不大。“比如說一下子接8個單，你要判斷哪個餐廳、哪個菜出餐快，上海人喜歡點一個菜叫三杯雞，這個餐就是慢，我們就把單子放到最後取，不會耽誤送其他單的時間。還有同樣時間不同區域，單量也不一樣，假設現在11點20分，你去東面可以接到8到10單，西邊就衹有3到4單，同樣跑一小時你能比別人賺得多，我們老騎手說這是‘反算系統’。大家都認為跑單是體力勞動，我個人認為也需要腦力。”