強化科技賦能　助力執法司法減負增效

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，欠著錢還敢高消費，怎麼快速找到失信被執行人？貨物被扣押貶值，怎樣盡快處置減少損失？抱著卷宗去辦案，多希望從“大部頭”到“一張屏”……



“既要發現問題，也要收集經驗。”日前，中央依法治國辦派出6個督察組，對法治領域改革重點任務落實情況進行督察。在四川的實地督察中，督察組成員發現，四川省政法系統把政法智能化建設作為規範執法司法權力運行、提升執法司法工作質效的基礎工程，培育形成一批具有廣泛影響力的政法智慧成果，推動大數據、人工智能等科技創新成果同司法工作深度融合。



推進平台建設應用 實現辦案協同共享



政法系統由多個單位組成，如何打破數據壁壘，實現高質量發展？督察組發現，跨部門辦案平台、大數據平台等多個平台釋放了強勁動能。



“法院將限制消費名單和失信被執行人名單推送給公安，公安機關協助查人找物，增強法院執行工作能力。”“通過跨部門辦案平台，及時把社區矯正、安置幫教人員信息，及時函告公安機關，協助做好社區矯正對象監督管理，共同預防和減少矯正對象脫管、漏管及重新犯罪……”記者瞭解到，跨部門辦案平台覆蓋全省7790個政法單位執法辦案業務，打破政法系統內部數據壁壘，助力提升執法司法質效。在資源共享方面，深化政法大數據平台建設，加快開展全省統籌的視頻圖像智能化建設應用，共享數據資源6萬億條。在單軌運行上，推進電子卷宗深度應用、電子換押高效協同、電子證據互信互認，案件單軌流轉率大幅提升至75%。在協同辦案上，打通刑事、民事、行政、公益等“四大業務”流轉辦理通道，實現刑事案件472類、其他案件141類業務流程100%覆蓋，累計流轉非涉密案件54萬件。通過探索司法輔助事務智能化辦理，案件流轉平均時長由原來的3天縮短至0.7天，年均節約辦案成本0.5億元。



德陽市公安局旌陽區分局東湖派出所民警張灼表示，現在只需要一台電腦和電子指紋捺印設備，從內容記錄到電子簽名捺印等，全程電子化，提升了執法辦案效率。



升級信息管理系統 規範財物流轉處置



針對涉案財物管理規範透明、處置效率等問題，四川省優化升級涉案財物管理信息系統，最大限度降低涉案財物在案時間。