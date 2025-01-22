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外交部：中方一貫尊重巴拿馬對運河的主權
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2025-01-22 17:44:36
中評社北京1月22日電／據新華社報導，就美方稱將“收回”巴拿馬運河，外交部發言人毛寧1月22日表示，中方認同巴拿馬總統穆利諾所說，巴拿馬的主權和獨立不容商討，運河不受任何大國直接或間接控制。
毛寧說，中方沒有參與運河的管理運營，從不插手運河事務，一貫尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。
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