我國新能源汽車產銷量連續十年位居全球第一

中評社北京1月22日電／據新華社報導，工業和信息化部副部長張雲明在21日國新辦舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上表示，2024年，我國新能源汽車年產銷量邁上千萬輛級台階，分別達到1288.8萬輛和1286.6萬輛，新能源汽車產銷量連續10年位居全球第一。



過去10年，我國新能源汽車年產銷量從萬輛級跨越到千萬輛級，產品出口到70多個國家和地區，成為中國製造的一張“亮麗名片”。



會上發布的數據顯示，我國新能源汽車產品性能、產業體系、使用便利性都得到了進一步提升，車輛平均續航里程接近500公里。我國建成了全鏈條、完備高效的產業體系，向全球供應了70%的電池材料、60%的動力電池。此外，已建成充電樁1281.8萬個、換電站4443座，形成全球最大規模充電網絡，15分鐘充電80%的快充技術實現量產應用。



張雲明表示，下一步，將加快突破新體系電池等關鍵核心技術，落實好汽車以舊換新、新能源汽車車購稅減免等優惠政策，制定促進換電模式發展的指導意見，探索開展汽車碳排放、汽車動力蓄電池碳足跡管理，推動核算標準和結果的國際互認，研究開展整車企業集團化管理，支持優勢企業提質增效做優做強，規範市場競爭秩序，不斷優化產業生態。