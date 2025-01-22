守護清朗網絡環境，同賀首個世遺中國年

中評社北京1月22日電／據新華社報導，乙巳蛇年的腳步漸行漸近，大街小巷處處彌漫著濃濃的年味。大紅的春聯、精美的福字，團圓的喜悅、洋溢的祝福，無不訴說著新春的美好與溫馨。春節申遺成功更為這個新春增添了特別的意義，這無疑是對中華優秀傳統文化的高度認可，也是向世界展示中國文化魅力的重要契機。但與此同時，網絡空間也存在一些不良現象，與這喜慶的氛圍格格不入，不僅破壞了網絡生態秩序，也干擾了人們歡度佳節的心情。



營造健康、喜慶、和諧的春節網絡環境，是每一位網民的殷切期盼。近日，中央網信辦開展為期1個月的“清朗·2025年春節網絡環境整治”專項行動，聚焦春節期間網民常用的平台環節和服務類型，集中整治人民群眾反映強烈的網絡生態問題，為廣大網民營造更加積極向上、文明健康的春節網絡氛圍。



第55次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2024年12月，我國網民規模達11.08億人，互聯網普及率升至78.6%。互聯網已經成為人們生活中不可或缺的一部分，尤其是在春節這樣的傳統節日，更是承載著傳遞年味、增進感情、豐富生活的重要功能。因此，營造一個更加清朗的春節網絡氛圍，不僅契合大眾對美好節日體驗的向往，更是順應時代發展潮流、推動社會文明進步的必然要求。



網絡平台作為信息傳播的關鍵樞紐，必須嚴守內容“關卡”。一方面，要充分利用大數據、人工智能等先進技術手段，對網絡信息進行全方位、實時化的監測與篩選，精準識別並及時攔截謠言和虛假信息，從源頭上切斷其傳播途徑。另一方面，要持續完善平台舉報機制，簡化舉報流程，提高處理效率，對用戶舉報的問題及時核實處理，並將處理結果及時反饋，充分調動用戶參與網絡治理的積極性。此外，平台還應發揮自身優勢，主動策劃、推送與春節相關的優質內容，引導廣大網民樹立正確的價值觀和文化認同，讓網絡空間充盈著正能量。



監管部門更要切實履行監管職責，始終高懸執法“利劍”。相關部門應進一步強化對網絡空間的常態化監管，建立健全長效監管機制，對故意造謠、傳謠，造成惡劣社會影響的行為，依法依規嚴肅處理，絕不姑息遷就。同時，加強部門間協作配合，強化與網絡平台、主流媒體等社會各界的溝通聯動，凝聚起全社會共同參與網絡治理的強大合力，攜手守護網絡空間的安全與穩定。