獨角獸企業有了專職服務管家

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，冬日的北京，中關村高科技產業促進中心工作人員路萌一大早就出了門。自從成為獨角獸企業的專職服務管家，她的工作地點就不只在中關村高科技產業促進中心，而是延伸到了北京各處的獨角獸企業。



“正等著你呢。”在海淀區永旭北路中關村壹號大廈16層，愛筆（北京）智能科技有限公司創始人兼首席執行官林元慶早早來到了辦公室。如同老朋友見面，剛一落座，林元慶就和路萌聊起來：“有一個好消息，我們參與的北京城市副中心站綜合交通樞紐項目已經進場施工了。”



成立於2017年11月的愛筆智能公司，專注於線下空間數字化與智能化。其自主研發的“大規模空間3D高精度空間建模”和“大規模物體長軌跡追蹤”等多項創新技術，已經達到了世界領先水平。2022年，公司估值就已超10億美元。



手握“獨門絕技”，像愛筆智能公司這樣的獨角獸企業有什麼發展難題呢？“酒香也怕巷子深。”林元慶說，科技創新機會稍縱即逝，公司把大部分人力物力都投入了研發，300多人的團隊中，研發人員占比超過了70%，“大家都埋頭做科研，對政策、市場研究不夠深入，也缺少平台和資源。”



截至2024年底，北京市共有獨角獸企業115家，覆蓋人工智能、自動駕駛、商業航天、合成生物、生命健康等多個前沿領域。為進一步加大對獨角獸企業培育和服務力度，從2020年開始，北京為獨角獸企業配備了專職服務管家。



“我們的主要工作就是為企業解決發展中遇到的難題，幫助企業匹配相關惠企政策，跟進企業發展情況並定期向市裡報送。”路萌介紹，像她一樣的專職服務管家，目前在中關村高科技產業促進中心有11人。



“能否幫忙對接京津冀協同發展基金？”“人才引進的事情進展如何？”“近期有沒有對接應用場景的需求？”……路萌與愛筆智能公司首席財務官史茜的微信聊天記錄裡，從政策咨詢到企業融資，再到員工進京落戶，大事小情無所不包。



“北京城市副中心站綜合交通樞紐是京津冀協同發展的標誌性項目，我們有沒有可能參與？”2023年初，史茜試著向路萌提出了一個大膽的想法。



“根據對企業的瞭解，我馬上就作出判斷——這個想法有希望實現。”路萌說，“企業的技術非常契合項目建設，就是苦於沒人知道，缺少對接平台。”