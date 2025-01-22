貴州：以體育之名致敬紅色歷史

中評社北京1月22日電／據新華社報導，貴州，是中央紅軍在長征途中活動時間最長、活動區域範圍最廣的省份。90年前，紅軍長征足跡遍及貴州60多個縣（市、區），在這片土地上實現了中國革命的“偉大轉折”，書寫了的四渡赤水的軍事奇跡。



90年後，貴州以體育之名，致敬紅色歷史。圍繞豐富的紅色文化和自然資源禀賦，貴州省體育局以紅軍在貴州的長征線路為線索，創造性打造了“貴州紅·山水越野挑戰賽”IP賽事，巧妙地將全民健身的熱情與紅色文化的傳承緊密相連。



10站賽事，歷時3個多月，覆蓋9個市（州），3萬餘名參賽選手以鐵人三項競逐青山綠水，在極限挑戰的過程中，深刻感受貴州厚重的紅色文化、美麗的自然風光與多彩的人文風情。



貴州，是中央紅軍在長征途中活動時間最長、活動區域範圍最廣的省份。90年前，紅軍長征足跡遍及貴州60多個縣（市、區），在這片土地上實現了中國革命的“偉大轉折”，書寫了的四渡赤水的軍事奇跡。



90年後，貴州以體育之名，致敬紅色歷史。圍繞豐富的紅色文化和自然資源禀賦，貴州省體育局以紅軍在貴州的長征線路為線索，創造性打造了“貴州紅·山水越野挑戰賽”IP賽事，巧妙地將全民健身的熱情與紅色文化的傳承緊密相連。



10站賽事，歷時3個多月，覆蓋9個市（州），3萬餘名參賽選手以鐵人三項競逐青山綠水，在極限挑戰的過程中，深刻感受貴州厚重的紅色文化、美麗的自然風光與多彩的人文風情。



習水土城，是中國歷史文化名鎮，也是1935年中央紅軍“四渡赤水”中一渡赤水河的主要渡口。本站賽事創新性地融入劃艇項目，選手們擊水赤水河，深刻感受紅軍的英勇與堅韌，四渡赤水紀念館、紅軍一渡渡口、女紅軍紀念館等紅色文化地標為賽道注入“紅色基因”。