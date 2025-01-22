鼓聲震山河　快樂迎“村晚”

中評社北京1月22日電／據新華社報導，晌午，剛吃罷飯，11歲的楊延武抹了一把嘴，就迫不及待披上“鎧甲”，戴上“頭盔”，在腰間插上一對鼓槌，為即將到來的春節“村晚”排練。



在黃河之濱的甘肅省白銀市白銀區，黃河戰鼓十分有名。楊延武的家鄉位於四龍鎮雙合村，東接剪金山，南靠黃河岸。據當地一些人家的族譜記載，這裡依山傍水，地形險要，是古代屯軍戍守之地。相傳黃河戰鼓起自明代，由駐守黃河邊塞的軍戶帶到當地，是軍隊與敵交戰時指揮進退、揚威助陣的工具。



74歲的劉念祖是甘肅省省級非遺文化項目黃河戰鼓傳承人。他說，黃河戰鼓一直傳承著老輩人口口相傳的擊打套路，鼓點節奏感強烈，鼓聲高亢且富於技巧變化。



在雙合村，許多小孩子在大人排練間隙拿起鼓槌，都能有節奏地擊打起來。



“和我們老人一樣，村裡的娃娃能打鼓都是耳音‘灌’出來的，大家從小就是聽著鼓點長大的。”劉念祖說，這幾年在白銀區，多所學校都開設有黃河戰鼓、剪紙等項目的非遺社團，他也是課外輔導員之一。



楊延武是白銀區金山中心小學的五年級學生。“9歲的時候，我在課外興趣社團第一次接觸黃河戰鼓，一下子就喜歡上了，打起鼓來我覺得很快樂、很精神。”他說。



劉念祖等非遺傳承人，每周都會抽時間對金山中心小學等學校的學生進行輔導。“如今的黃河戰鼓，都是一群人聚在一起打，氣勢很足，它有維繫團結、怡情悅性的作用，也寄托著我們老百姓對美好生活的向往。”他說。



戰鼓擂響，大山震顫，大河應和，人群歡動。記者在雙合村看到，最小的黃河戰鼓直徑一米，稍大一些的直徑三米，最大的一面黃河戰鼓直徑近四米。“這面最大的鼓，得使用吊車裝運，才能拉出去展示表演。”劉念祖說。



這兩年，黃河戰鼓名氣越來越大。“人數最多時，村民們在外演出，100面戰鼓震天響，別提多威風了。2024年，黃河戰鼓還受邀到天水市、內蒙古自治區等多地進行過演出。”雙合村黨支部書記劉明正說。