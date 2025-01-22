中評社北京1月22日電／據人民日報報導，一大早，湖北省雲夢縣博物館入口處就排起了長隊。縣城里的博物館怎麼會有這麼大的魅力？



“睡虎地秦簡出圈後，遊客量增長了10倍，日均接待量達到了8000人。”雲夢縣博物館相關負責人介紹。



雲夢縣，得名於“水天一色”的古雲夢澤。1975年，幾名民工挖排水渠時偶然發現了睡虎地秦墓，大量秦簡在這里被發現。



雲夢先後出土秦至漢初簡牘八批次3000餘枚，其中就有中華第一律——秦律、中華第一長文觚——鄭家湖木觚、中國第一封家書——黑夫木牘。雲夢也成為秦簡牘最為集中的地區之一。



雲夢縣博物館現藏文物5000餘件，其中國家一級文物49件。2024年8月，雲夢縣博物館被認定為國家二級博物館。



走進雲夢縣博物館，大廳超大的弧形牆壁上，一幅楚秦文化漆器壁畫映入眼簾，千年古澤雲夢的輝煌再現其中。一樓設有古澤風華的雲夢古代文明展，依次展示了古澤晨曦、南土傳奇、楚國別都、大秦重鎮、江夏郡治、歲月長河等歷史篇章；二樓有秦漢漆木器展、秦漢簡牘展、沉浸式體驗廳、書法研習室等展廳，博物館的重頭戲也就藏於此處；三樓設有多功能廳、研學室、考古體驗廳和屋頂花園。



“這是迄今我國發現最早的家信實物。”講解員馮緣站在《黑夫木牘》前向遊客介紹，家信內容大概可以分為兩個部分：第一個部分是詢問母親與家人的情況，並匯報了自己在前線打仗情況；第二個部分表達自己在前線缺衣少錢，希望家里能寄來衣物等。



“原來古今和家人之間的對話，內容都有著很多相似之處，幾百字的家信卻讓我感受到了兩千多年前親情的溫度。”聽著講解，武漢遊客董明深有感觸。



對於大多數遊客來說，僅僅看竹簡上的文字，可能看不懂。近年來，雲夢縣博物館運用展櫃後面的電子屏，讓“複雜”的秦簡簡單化。同時還增加了AR、文物互動屏等科技元素，引入數字人“喜”，給遊客科普簡牘故事，增加遊客互動體驗感。