主播辦“村晚”　鄉韵年味濃

中評社北京1月22日電／據人民日報報導，新春將近，又到各地“村晚”活躍時。



一輪魚燈巡游鑼鼓喧天，村民、遊客共同匯成歡樂的海洋；一台木偶戲主題晚會，將非遺戲曲與閩南文化帶到全國觀眾面前；一場苗族風情滿滿的歌舞大聯歡，把湘西特色傳到雲端……近日，安徽、福建、湖南等地鄉村上演3場由抖音才藝主播發起的“村晚”，瞻淇魚燈、閩南提線木偶、苗族歌舞等傳統文化登上直播間，吸引超572.7萬網友線上迎新春。



村民參與感強



說起辦“村晚”，誰的參與感最強？



節目單里，瞻淇村村民、老年大學學員、苗家當地青年舞蹈隊員、當地武術師傅等群體的名字頻頻出現，已然給出了答案。



“有才沒才，上台表演”是村民們的口號。



在安徽省黃山市瞻淇村，瞻淇村魚燈隊隊長鄭冬蛟辦的魚燈主題“村晚”，得到了全村人的支持，演員年齡橫跨10歲—80歲。鄭冬蛟告訴記者，為了籌備演出，全村人不到臘月就忙活了起來——在合肥打工的月嫂桂花阿姐早早返鄉，和村舞蹈隊一起排練了兩個節目；村里的學生，用舞蹈演繹徽墨書法；老人們和年輕人一起，搞起“農具走秀”，還向全國網友展示了徽州冬天烤火的特色取暖工具“火熜”。



在湖南省吉首市夯坨村，湘西深山樂隊組織的苗歌主題“村晚”上，苗族阿媽們上台演唱了定情苗歌，網友們在公屏上紛紛刷起“好聽”的彈幕。



在福建省漳州市漳浦縣湖西鄉，聽說85後戲曲主播蔡冬梅要辦木偶戲主題“村晚”，蔡冬梅70歲的師父蔡春田特別高興，早早就帶著徒弟們開始準備節目。“為了這台‘村晚’，大家都拿出了自己的看家本領。”蔡冬梅說。