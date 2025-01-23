1月22日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月23日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月22日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答實錄：



《人民日報》記者：世界經濟論壇2025年年會正在瑞士達沃斯召開。世界經濟論壇是討論全球經濟問題的重要平台。發言人能否介紹中方提出了什麼主張？



毛寧：中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席了今年的世界經濟論壇年會並發表特別致辭，提出4點建議：一是共同推動普惠包容的經濟全球化，二是共同維護和踐行真正的多邊主義，三是共同塑造世界經濟發展新動能新優勢，四是共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等重大全球性挑戰。



丁薛祥副總理強調，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，不是你輸我贏的零和博弈，而是互利共贏的普惠進程。搞保護主義沒有出路，打貿易戰沒有贏家。要以普惠紓發展之困、以包容聚合作之力，推動經濟全球化進入更有活力、更加包容、更可持續的新階段。要找到互利合作的雙贏多贏之道，把經濟全球化的“蛋糕”不僅做得更大，而且分得更好。



丁薛祥副總理介紹了中國經濟形勢，表示中國經濟有三大趨勢性特徵：一是高質量發展扎實推進。二是綠色低碳轉型全面加快。三是改革開放不斷向更高水平邁進。中國將進一步加大宏觀政策力度，堅持高質量發展，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，為世界經濟發展持續注入強勁動力。



中新社記者：上周，美國財政部發表聲明，以涉嫌參與“鹽台風”網絡攻擊為由，對相關中國企業和公民實施制裁。中方對此有何回應？



毛寧：中方反對美國拜登政府在缺乏可信證據的情況下，指責中方、濫施制裁。事實上，美國對中國實施了長時間、系統性、大規模的網絡攻擊，中方多次就此表達關切和反對。