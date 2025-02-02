楊毅周：兩岸關係發展新階段將勢不可擋

全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周作主旨發言（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港2月2日電（記者 林艷）全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周前不久出席第十屆兩岸智庫學術論壇並在大會上作主旨發言表示，兩岸關係進入新發展階段將勢不可擋。展望未來，儘管兩岸關係形勢的確嚴峻複雜，兩岸博弈鬥爭的確激烈，兩岸和平發展時間和空間會被大規模壓縮。但是，他仍然對兩岸關係的和平穩定及和平發展充滿信心。



楊毅周表示，2024年台灣選舉和美國選舉，所產生的兩位領導人對兩岸關係產生重要影響。其中，賴清德提出的“新兩國論”對兩岸關係造成了實質性傷害，尤其是“兩國互不隸屬論”，其要害就是把兩岸關係定位為“兩國關係”，徹底否定一個中國原則和“九二共識”，是對台灣屬於中國領土的嚴重挑釁。具體而言，賴清德“兩國論”有以下六個新特點：一是把“兩岸兩國明晰化”；二是把“兩國論法理化”；三是把“國家認同台獨化”；四是把“中華民國台獨化”；五是把祖國大陸“敵對化”；六是把台灣問題國際化。其次，特朗普上台也為兩岸關係增添了更多的不確定因素。



楊毅周認為，兩岸關係將面臨嚴峻的考驗和新的挑戰，包括兩岸統“獨”鬥爭會更加激烈，兩岸交流融合更加困難，國際上的涉台鬥爭更加激烈，島內的鬥爭更加激烈。但他認為，兩岸關係進入新發展階段將勢不可擋。展望未來，儘管兩岸關係形勢的確嚴峻複雜，兩岸博弈鬥爭的確激烈，兩岸和平發展時間和空間會被大規模壓縮。但是，他仍然對兩岸關係的和平穩定及和平發展充滿信心。其信心主要來自於以下三個方面：



一是中國的實力正大幅上升。楊毅周表示，中國現在的發展不同於四年前，如珠海航展展現出了前所未有的實力，因此大陸更有能力、更有信心、更有定力。一個中國的框架不被打破，是兩岸和平穩定最重要的基石。

