外交部：敦促菲方停止捕風捉影炒作中國間諜

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月23日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月22日在例行記者會上就菲方聲稱逮捕了所謂“中國間諜”一事作出回應。



毛寧表示，中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地的法律法規，我們敦促菲方以事實為依據，停止捕風捉影炒作所謂“中國間諜”，切實保障在菲律賓中國公民的合法權益。

