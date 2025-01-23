羅淑佩：將從不同角度支援本港電競產業發展

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月23日電（記者 段曉魯）香港特區文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日在立法會回復議員提問時表示，特區政府一直密切留意電競在香港的發展情況，並研究從不同角度，包括科技發展、周邊產品、專業競賽等支援電競產業的發展。



羅淑佩表示，特區政府注意到電子競技在全球迅速發展。電競融合了競賽、技術、科技和娛樂，特別吸引全球年輕人參與，是新興競賽項目之一。特區政府一直密切留意電競在香港的發展情況。



羅淑佩稱，2018／19年度《財政預算案》宣布向數碼港撥款1億元協助推動電競產業的發展，當中約5000萬元用於改建數碼港商場部分空間，以提供一個適合舉辦中小型電競比賽和訓練活動的場地及數碼娛樂熱點。過去三年，約200多項活動在該場地舉辦，包括21項電競賽事，而當中六項為國際賽事，15項為本地賽事，包括杭州第19屆亞運會電競代表選拔及資格賽及香港電競超級聯賽相關活動等，平均現場參與人數由數十至300人不等，而不少電競賽事線下線上並行進行，透過網上直播形式讓本地及香港以外的人士參與，故個別國際賽事的線上觀眾人數累計可達數萬人。



羅淑佩談到，除了場地支援外，在上述的專項撥款支持下，數碼港於2019年至2021年期間推出“電競行業支援計劃”，資助業界舉辦電競賽事及活動、參與海外交流及拓展商機、開辦電競教育課程及舉辦推廣活動等，涉及167個項目。同時，數碼港於2019年推出“電競實習支援計劃”，為有志投身電競行業和具備相關學歷或經驗的學生、畢業生及合資格的青年提供電競行業的實習機會及資助。實習計劃已於2021年11月停止接受新申請，共批出約90個實習名額並成功配對約50個實習名額。



羅淑佩指出，一些大型電競比賽在世界各地備受追捧，在全球掀起參與電競遊戲及觀賽的熱潮，這些比賽能吸引大量海外觀眾到場觀賽，亦能帶動包括門劵、周邊產品消費、廣告贊助、科技研發和支援等收入及效益，帶來商機。政府一直致力推動香港成為國際體育盛事之都，透過“M”品牌計劃支援在本地舉辦的大型國際體育活動。我們歡迎國際大型電競比賽在港舉行，並會透過“M”品牌計劃資助相關盛事。