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外交部：“貿易戰”“關稅戰”沒有贏家
http://www.CRNTT.com   2025-01-23 00:49:50


外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
　　中評社北京1月23日電（記者　海涵）美國國總統特朗普表示，計劃對中國出口到美國的商品加征關稅。外交部發言人毛寧1月22日在例行記者會就此表示，我們始終認為貿易戰、關稅戰沒有贏家，中方始終堅定維護國家利益。

 


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