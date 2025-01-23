許正宇：正研究加大財政整合力度　控制開支

立法會主席台（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月23日電（記者 段曉魯）香港特區財經事務及庫務局局長許正宇昨日在立法會回復議員提問時表示，因應目前經濟和財政狀況，特區政府正積極研究加大財政整合力度，控制開支增幅，包括要求各部門審視資源分配。



許正宇說，特區政府一直遵從《基本法》第一百零七條的規定，財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應，以確保公共財政的韌性和可持續性。政府有憲制責任審慎理財，在一段期間內達致收支平衡。



許正宇表示，在疫情期間，特區政府推出多輪大規模的逆周期措施以支援企業和市民，實施防疫抗疫措施亦導致開支飆升。這些措施雖然穩住了當時的經濟和民生，卻導致特區政府過去數年出現財政赤字，財政儲備亦有所下降。此外，由於外圍環境複雜多變，香港作為細小及外向型經濟體，無可避免受到影響，與資產市場相關的收入仍需時間完全恢復。與此同時，政府須繼續投入資源鞏固經濟增長勢頭和提升公共服務，因此本財政年度會出現赤字。計及發行政府債券淨所得後，2024／25年度的綜合赤字最新估算為少於1000億元。



許正宇亦表示，特區政府有決心克服公共財政方面的挑戰，在2024／25年度《財政預算案》中，我們已提出實施一套全面的財政整合計劃，通過控制開支增長、增加收入和發行政府債券，逐步收窄財政赤字，力求數年內讓政府回復收支平衡。考慮到現時的經濟和財政狀況，我們正積極研究加大財政整合的力度，進一步控制開支增幅，包括要求政府部門再審視其資源分配和工作優次，並透過重新調配資源，更好應對社會需要。