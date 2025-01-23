孫玉菡：支援有特殊教育需要青年積極就業

立法會主席台（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月23日電（記者 段曉魯）香港特區勞工及福利局局長孫玉菡昨日在立法會回復議員提問時表示，在學支援方面，教育局要求普通中學透過生涯規劃教育，協助有特殊教育需要學生選擇適合的升學及就業途徑，並為將畢業的學生及其家長，提供升學及就業輔導，並設有網站提供相關資訊。



孫玉菡表示，教育局亦透過“商校合作計劃”與不同工商機構合作，為包括有特殊教育需要學生提供多元化的事業探索活動。



孫玉菡亦表示，特殊學校會為學生設計校本課程，如社區訓練、工場實務、職前訓練等，培養學生的獨立生活技能，亦會因應學生的能力提供額外訓練，如面試技巧、職業技能評估、社交禮儀、工作態度等。此外，民青局與青年發展委員會推出“青年生涯規劃活動資助計劃”，資助非政府機構與中學合作舉辦生涯規劃項目，如專題講座、職場探訪和工作體驗。資助計劃會優先考慮因應特定學生組群（例如有特殊教育需要學生）的需要而設計的項目。在2022至25學年，民青局共資助26間非政府機構與超過400間中學合作，包括13間特殊學校及5間群育學校。



孫玉菡指出，至於專上院校，教資會透過“加強支援有特殊教育需要學生”特別撥款，為大學提供合共6750萬元額外資源推展三個主要目標。（一）改善有特殊教育需要學生的教學體驗；（二）加強教職員培訓；及（三）推廣校園共融，當中包括協助學生日後投身社會和發展事業的活動，以及早規劃畢業後的去向。