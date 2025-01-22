京津冀十大廟會聯動　瓣瓣同心歡享新春

中評社北京1月22日電／據新華社報導，北京的太平鼓、天津的漢沽飛鑔、河北的雜技抖空竹……在濃濃的非遺韵味表演中，京津冀歡享廟會系列活動啟動儀式暨2025年京彩新春彩燈嘉年華開幕式1月22日在北京園博園舉行。



2025年春節來臨之際，京津冀三地攜手組織策劃歡享廟會系列活動，以“瓣瓣同心京津冀，歡歡喜喜過大年”為主題，精選十個具有代表性的廟會。十個廟會將設置“京津冀拉手商鋪”，統一標識，展售三地特色美食和非遺、文創等產品。同時，廟會上還將劃定專區，展示北京京劇、天津相聲、河北吳橋雜技以及三地共有的太平鼓等特色民俗節目和活動。



據悉，北京方面參與系列活動的分別是主打新春祈福和京味民俗的地壇廟會，展現皇家文化和古典園林盛景的圓明園新春游園會，將廟會與燈會相結合、晝夜聯歡的京彩新春彩燈嘉年華，突出京味文化的八大處廟會以及展現大運河人文風貌的大運河新春游園會。天津以燈火編織神話場景的水西公園“津彩大燈會”和漁陽古街獨樂寺廟會突出年味民俗。河北通過雄安獅舞大會、古城韵味的正定“古城過大年”和尋味山海的山海關古城年博會，構築多維度的新春文化體驗盛景。



北京市文化和旅遊局二級巡視員常林表示，三地聯合舉辦京津冀歡享系列廟會活動，不僅為即將到來的新春佳節增添濃鬱的喜慶氛圍，也將極大地促進文旅商融合發展，繁榮文化和旅遊消費。