中國團隊揭示頑固慢性鼻病　背後“元凶”

中評社北京1月22日電／據經濟參考報報導，首都醫科大學附屬北京同仁醫院耳鼻咽喉頭頸外科張羅教授團隊、清華大學醫學院祁海教授團隊、清華大學生命學院王建斌副教授團隊，近日在清華大學醫學院揭示了難治性慢性鼻竇炎、鼻息肉反復發作的全新免疫學機制。



研究發現，由記憶性CD8＋T淋巴細胞分泌的顆粒蛋白酶K可導致組織細胞損傷加劇，從而加重炎症反應，使得鼻竇炎反復發作、難以根治。這項研究成果於北京時間1月16日在國際頂級期刊《自然》（Nature）發表。



慢性鼻竇炎、鼻息肉作為常見慢性鼻病，鼻塞、流膿涕、嗅覺減退、頭痛等症狀嚴重困擾患者。現有的治療方法如鼻噴或口服激素類藥物、鼻內鏡手術等，儘管能夠在一定程度上緩解症狀，但對於難治性慢性鼻竇炎、鼻息肉的患者來講效果有限，且治療後易復發。如何能找到治療新靶點，成為困擾全世界耳鼻喉科臨床醫生的難題。



為攻克這一難題，清華大學基礎科研團隊和北京同仁醫院臨床團隊經過近十年不懈探索，最終發現了這類記憶性CD8＋T淋巴細胞亞群。



張羅說：“如果把白細胞比作一支守護人體健康的‘部隊’，那麼T淋巴細胞則是部隊中的‘精銳’。其中，記憶性CD8＋T淋巴細胞就是‘特種兵’，這些細胞不分泌傳統的顆粒蛋白酶B，而是分泌顆粒蛋白酶K。但是，顆粒蛋白酶K不需要抗體就可以直接激活身體裡的‘防禦系統’，反而加重組織細胞損傷，使炎症反應愈演愈烈。”



基於這些重要發現，研究人員進一步探索了通過抑制顆粒蛋白酶K來治療疾病的可能。



祁海說，顆粒蛋白酶K將是慢性鼻竇炎、鼻息肉和相關過敏性疾病的一個全新藥物靶點。未來，通過靶向顆粒蛋白酶K的藥物分子來控制炎症、減少復發，可能成為突破這一類疾病治療格局的新路徑。