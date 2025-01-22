這些重大工程迎來首次春運大考

中評社北京1月22日電／據人民網報導，2024年，深中通道、川青鐵路鎮江關至黃勝關段、北京地鐵3號線等一大批重大工程建成運營。今年，它們迎來春運“首秀”。科技手段助力，監測流量防擁堵；上線保暖神器，加強巡檢保安全；做好接駁工作，“無感換乘”優體驗……面對春運大考，工作人員多措並舉、協作配合，為群眾安全高效出行保駕護航。



——編 者



“數智大腦”提升路網調度，智能機器人巡檢海底隧道



深中通道用上“黑科技”



1月19日，今年春運以來首個周日，深中通道上，汽車川流不息。



“發現車輛異常停靠。”12時59分，在深中通道管理中心路網調度中心，異常事件自動檢測系統發出一條語音告警。工作人員張露梅立馬點開系統，找到告警信息，調出攝像槍捕捉到的畫面——果然，深圳往中山方向的西行橋面上，一輛小轎車停在應急通道上。



“必須抓緊處置。”張露梅一邊說，一邊在系統中輸入攝像槍編號，獲得車輛準確定位。隨即，她拿起對講機，通知路政部門、拯救隊伍等相關工作人員前往現場。



恰巧，深中通道路政大隊二中隊中隊長張超駕車在同側路面後方巡查，1分鐘不到，就找到了這輛車。原來，車爆胎了。



“我一早從深圳出發，回粵西老家過年。剛開上深中通道，儀表盤便報警左後胎氣壓不足，胎壓一直下降，我擔心會出事，就趕緊停車。”車主李先生解釋。