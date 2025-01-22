中國製造業規模連續15年全球第一

中評社北京1月22日電／據人民網報導，1月21日，國務院新聞辦公室舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會，介紹“大力推進新型工業化 推動經濟高質量發展”有關情況。工業和信息化部副部長張雲明在會上表示，2024年，工業和信息化系統扛牢實現新型工業化這一關鍵任務，發展壯大新質生產力，推動經濟高質量發展，取得一系列新進展、新成效。



推動工業經濟持續回升向好



回顧2024年工業和信息化發展，張雲明提到4個關鍵詞——



穩中有進。2024年，規模以上工業增加值同比增長5.8%，較2023年提升1.2個百分點，全部工業增加值完成40.5萬億元，製造業總體規模連續15年保持全球第一，工業和信息化領域對經濟增長的貢獻超四成。



創新突破。C919累計交付16架，300兆瓦級F級重型燃氣輪機點火成功，第二艘國產大型郵輪“愛達·花城號”實現全船貫通；全球首台25兆瓦級風電主軸軸承和齒輪箱軸承、全球最大打樁船主油缸等成功下線；48種創新藥、65個創新醫療器械獲批上市，規模以上高技術製造業增加值同比增長8.9%。



數字賦能。累計建設5G基站425萬個，5G網絡不斷向農村地區延伸。“5G＋工業互聯網”全國建設項目數超1.7萬個，實現41個工業大類全覆蓋。2024年前11個月完成數字產業業務收入31.7萬億元，同比增長5.4%，數字產業實現利潤總額2.4萬億元，同比增長4%。



助企強企。現行支持科技創新和製造業發展的主要政策全年減稅降費及退稅超2.5萬億元。上線中小企業服務網，累計為70餘萬家中小企業免費提供各類服務。累計培育“專精特新”中小企業超過14萬家，專注主業、聚力創新、梯次成長的培育體系基本形成。



張雲明表示，我國工業基礎穩、產業韌性強、發展潛力大，對推動今年工業經濟持續回升向好充滿信心。