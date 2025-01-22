雲南省十四屆人大三次會議閉幕 書寫溫暖答卷

中評社北京1月22日電／據人民網報導，暖陽和煦，鷗鳥成群。1月21日下午，滇池之畔的雲南海埂會堂熱烈莊重，雲南省十四屆人大三次會議閉幕。



會場內，代表委員們不負重托，拿出“沾泥土”“帶露珠”“冒熱氣”的議案、建議、提案，為雲南經濟社會高質量發展建言獻策。走出會場，他們將回到各自“主場”，無論項目工地、田間地頭、基層社區，以實幹書寫溫暖“答卷”。



“旅居風”吹暖彩雲南



當北國銀裝素裹時，彩雲之南別有一番景致：這裡有無垠的熱帶雨林、壯麗的雪山古城、寧靜的洱海湖畔、濃鬱的民族風情……2023年3月，雲南省委書記王寧通過人民網致信網友，歡迎大家來體驗“有一種叫雲南的生活”。兩年過去，“有一種叫雲南的生活”叫響全國。2024年雲南實現旅遊總花費1.14萬億元。



“我們將按照政府工作報告提出的打造‘文旅名縣’和建設‘大香格里拉戶外運動發展集聚區、體驗區’要求，提質建設一批景區景點、開發一批經典徒步路線、拓展創新一批新業態，不斷完善旅遊基礎設施，推動文旅產業轉型升級，讓香格里拉成為更多人的‘詩和遠方’。”雲南省人大代表，迪慶州香格里拉市委副書記、市長巨燕冬表示。



要深度體驗“有一種叫雲南的生活”，就得留下來好好感受。2024年，“旅居雲南”成為雲南文旅新IP，從旅遊到旅居，“住下來”的新模式讓更多人放慢腳步。2024年，389.75萬人旅居雲南，同比增長20.7%。



曲靖市馬龍區土瓜衝村是這兩年火起來的旅居示範村，前些年，村裡年輕人外出謀生，村子漸漸變“老”，成了典型的“空心村”。2023年，當地政府牽頭，帶動村集體、村民，聯合運營主體，發展起旅居產業。自2024年6月以來，土瓜衝接待遊客超12萬人次。