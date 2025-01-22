眾多珍貴文物“做客”天津博物館　觀看者眾

中評社北京1月22日電／據人民網報導，天津博物館，“天開一統——秦漢文物主題展”持續引發觀展熱潮。展覽匯聚了來自11個省份、16家文博單位所藏的近400件（套）秦漢文物。甘肅省博物館的銅車馬儀仗俑隊、河北博物院的“鎮館之寶”長信宮燈、南昌漢代海昏侯國遺址博物館的麟趾金……眾多珍貴文物“做客”天津博物館，吸引眾多觀眾慕名前來。



每一件文物，都承載燦爛歷史；每一個藏品，都是一本無聲的書籍。當“博物館熱”成為文化現象，當“到博物館去”成為生活風尚，讓更多人有機會近距離欣賞不同博物館的藏品，成為展覽的重要內容。



近期，國內不少博物館“官宣”今年展覽計劃，其中，請文物來“做客”是許多展覽的一個亮點。比如，上海博物館將推出“龍騰中國：紅山文化古國文明特展”，匯聚遼寧、河北、內蒙古等地最新考古成果；廣東省博物館將與河南博物院共同主辦“熠熠其輝——中原夏商周三代禮樂文化展”，王子午鼎、倗浴缶等重量級文物將聯袂亮相，為觀眾呈現燦爛輝煌的中原禮樂文化。



中華文化博大精深、源遠流長，各地博物館各有各的珍貴文物，這些文物在本館展陳，當地觀眾可以直觀感受其獨特魅力，其他地方的群眾往往難見真容，只能從影像、圖片、文字等資料中瞭解大概。百聞不如一見。加強文物交流展陳，有利於釋放文物的多重價值，拉近更多觀眾與珍貴文物的距離，提升觀眾文化體驗，更好滿足廣大人民群眾日益增長的精神文化需求，促進中華優秀傳統文化的傳承賡續。



站在文旅的視角來看，請文物“做客”，也可為文旅事業注入活力。如今，外地珍貴文物每有展覽，往往就會受到當地和附近地區群眾的關注，這不僅擴大了展覽的影響力，也為當地文旅消費增添動力。以上海博物館東館第一個特展——“星耀中國：三星堆·金沙古蜀文明展”為例，展出的3個多月時間里，接待觀眾超105萬人次，是上海博物館歷史上首個參觀人次超百萬的特展，其中，外地觀眾占比超60%，海外觀眾近10%。高水平的文化展陳，吸引人們跨城旅行，對於加強城市間人員交往交流，激發吃住行游娛購等文旅消費潛力，具有積極而長遠的作用。



樂見文物常“做客”，也期待有更好的觀展體驗。應該看到，“做客”的文物，多是“頂流”珍品。許多人為一睹文物風采、研究古人技藝、感悟古人智慧，樂於花時間、排長隊。這既給一座博物館帶來巨大“流量”，也帶來不小壓力。面對觀展熱潮，妥善安排開放時間，優化參觀路線，加強講解、飲水、休息等方面服務，引導觀眾合理規劃行程、錯峰出行等，是提升觀展體驗不可或缺的方面。以舉辦展覽為契機，持續提升管理服務水平，營造良好觀展環境，才能促進“博物館熱”持續升溫。