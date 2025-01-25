林天良答中評：台商沒理由放棄大陸廣闊市場

全國台企聯常務副會長、旺旺集團駐北京辦事處首席代表林天良（圖片由受訪者提供） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）全國台企聯常務副會長、旺旺集團駐北京辦事處首席代表林天良日前在旺旺集團舉辦的2025蛇年新春兩岸媒體聯誼會上接受中評社記者採訪時表示，大陸依然是台商最好的投資地點之一，台商台企沒有理由放棄大陸這麼廣大的市場。



林天良表示，兩岸同胞同文同種，有共同的語言。此外，大陸有著14億人口，台灣60倍大，世界最大的內需市場，且有著很安全的環境。日前召開的大陸中央經濟工作會議強調，今年的工作重點是促內銷與擴內需。綜合以上種種，大陸依然是台商最好的投資地點之一。



“台商台企沒有理由放棄大陸這麼廣大的市場，”林天良表示，台灣企業家會審視兩岸關係，在大陸進行布局。誠然，兩岸經貿關係受到中美貿易戰的一些影響。如今特朗普上台，相信他會重新審視這些問題。特朗普上任後簽署行政令，要求短視頻社交媒體平台TikTok“不賣就禁用”法律在未來75天內暫不執行，並稱希望上任後100天內訪華，從中可以看出，中美關係從過去拜登時期的強烈競爭狀態或許會有緩和跡象。



林天良特別強調了兩岸同文同種的重要性。他說，兩岸講同樣的語言，有同樣的文化，這是誰都沒有辦法改變的事實，台商、台胞衹有來大陸，沒有語言障礙。兩岸有一樣的習俗，都過春節、端午節、中秋節，拜一樣的神——關公、媽祖，關公是山西人、媽祖是福建莆田人。兩岸同胞血濃於水的骨肉親情，沒有辦法分割出來，民進黨當局的“去中國化”政策絕不會得逞。

