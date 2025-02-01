許富賢答中評：台商應抓住低空經濟發展機遇

深圳市台協會長、宇宏工藝（深圳）有限公司總經理許富賢（中評社 盧哲攝） 中評社深圳2月1日電（記者 盧哲）深圳市台協會長、宇宏工藝（深圳）有限公司總經理許富賢近日在接受中評社記者訪問時表示，深圳作為發展低空經濟的“排頭兵”，台商應該抓住低空經濟的發展機遇，希望深圳的台商也能夠是其中的參與者，更是製造者、投資投入者。他說，台商過去已經錯失了一些參與大陸發展的機遇，現時應更加瞭解國家政策，跟上國家發展的腳步。



許富賢接受中評社記者採訪時表示，當前大陸各地都在積極的布局先進產業，推進了許多積極的產業政策。他認為，當前正經歷新一輪的產業變革與科技的的革命，新產業、新業態、新模式層出不窮，可以說是機遇與挑戰並存。深圳與台灣都有各自擅長的產業領域，各自都有各自的全球頂端企業，比如大陸有超大規模的內需市場，門類齊全的工業體系，各地有不同的產業優勢，甚至有完整的新能源汽車產業鏈，有發達的電子信息集群。在深圳台資企業大部分都是從事電子信息，精密儀器，具備融入深圳優勢產業集群的可行性，兩岸產業融合合作的空間無比巨大，兩岸合作產業合作協同發展有良好的基礎，現在更需要順應時代潮流，發揮各自的優勢，加強兩岸產業的融合，攜手合作，共同發展，而台商在其中可以做出更多的貢獻。



在接受中評社記者訪問時許富賢提到，深圳作為發展低空經濟的“排頭兵”，台商尤其應該抓住低空經濟的發展機遇。“關於低空經濟的議題是深圳時下最熱的，也希望台商能夠有機會參與。”



許富賢說，低空經濟可發展的方面很多，包括運送、急救、搬運、農作物以及高山作業，甚至救火等等。而其中最為人熟知的表演方面，技術已經很成熟了。“從經濟方面來說呈現是非常多元化的。”

